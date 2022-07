Zivataros és csendes esős országrészek is lesznek - előrejelzés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat azt írta a honlapján, hogy vasárnap észak felől okklúziós front felhőzete, illetve gyenge csapadékrendszere nyúlik be fölénk, mindeközben az északkeleti megyékben inkább erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint záporok, intenzív csapadékkal kísért zivatarok lesznek jellemzőek. A délnyugati, nyugati megyékben várható a legtöbb napsütés, és csapadéknak is arrafelé a legkisebb az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések. Zivatarok környezetében is megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 24 és 29 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon azonban több fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Hétfő reggelre, délelőttre északkeleten is csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. Sok napsütés várható gomolyfelhő-képződéssel, néhol alakulhat ki zápor, a Nyugat-Dunántúlon esetleg zivatar. Többfelé megélénkül az északnyugati, északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, de a hidegre érzékeny, szélcsendes tájakon 8, 11 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű.

Kedden gomolyfelhős, napos idő várható. Néhol zápor, zivatar kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a hidegre érzékeny tájakon 10, 13 fok is lehet. A csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű.

Nyitókép: Pixabay