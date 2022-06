Jön még zápor, zivatar - térképen a figyelmeztetések a következő két napra

Pénteken általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de kezdetben a Dunántúlon erősen felhős területek is lesznek. Több helyen várható zápor, zivatar, délelőtt inkább a Dunántúlon, majd délután a Dunától keletre nagyobb számban. A hevesebb zivatargócokban felhőszakadás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél a Dunántúlon megerősödik, az Alpokalján, Kisalföldön viharossá fokozódik, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23, 30 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 31, 33, a Nyugat-Dunántúlon 21, 22 fok is lehet.

Szombaton a Dunántúl nagy részén derült vagy gomolyfelhős, napos idő várható. A Duna vonalában, illetve a Dunától keletre erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet erős, zivatarban néhol viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet szombat hajnalban 13-18, délután 24-31 fok között alakul.

Vasárnap sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél országszerte élénk, néhol erős lesz. A hajnali 11-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik fel a levegő vasárnap - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzésében.

(A nyitóképen: A heves esőzés után vízzel elöntött garázssor a Szántó Kovács János utcában Nyíregyházán 2022. június 9-én.)

Nyitókép: Balázs Attila