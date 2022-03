Az NFT-k beveszik az Instagramot és a Spotifyt is

A héten Mark Zuckerberg, a Meta alapítója erősítette meg, hogy a következő hónapokban az Instagramra is érkeznek nem helyettesíthető tokenek, vagyis az NFT-k (bővebben a cikk végén), bár egyelőre nem részletezte, pontosan miként is valósulhat meg ez a gyakorlatban. Januárban arról szóltak a pletykák, hogy a platformon elérhető lesz az NFT-k társítása a felhasználói profilokhoz, valamint egy külön piactér ötlete is felmerült. Zuckerberg komoly reményeket fűz a technológiához, szerinte a tokeneknek fontos szerepe lesz a metaverzumban – egy olyan virtuális tér felépítésén dolgozik, amit társalgásra, munkára és vásárlásra is lehet majd használni – írta a napi.hu.

Twitter és a Reddit is igyekeznek meglovagolni az NFT-divathullámot: előbbi nemrég tette lehetővé egyes felhasználóknak, hogy az általuk birtokolt tokeneket profilképként állíthassák be, utóbbi pedig azok kereskedelmére szolgáló funkciókon dolgozik.

Úgy tűnik, hogy a Spotify is érdeklődik: egy korai fázisban lévő „Web3” projekthez kezdtek munkaerőt toborozni, ez a hangzatos jelmondat pedig általában blokklánc-alapú fejlesztésekről árulkodik. Daniel Ek, a Spotify vezérigazgatója korábban egy vállalati podcastműsorban mondta el, hogy a kriptovaluták és a blockchain lehetővé tenné, hogy a felhasználók „közvetlenül fizethessenek a művészeknek”. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a zeneiparban sokan érdeklődnek a NFT-k iránt – potenciális bevételforrást jelent a zenészeknek –, a jelek szerint a népszerű zenehallgatási platform is idővel a blokklánc technológia felé fordul majd. Röviden az NFT-ről Ez a három betű a non-fungible token angol kifejezés rövidítése, és egy egyedi, mással nem becserélhető tokent, digitális "érmét" jelent. Az érme hasonlat az NFT mögött álló blokklánc-technológia miatt lehet magyarul is megfelelő szó a magyarázathoz - ez a módszer (az adat sok szerver között szétosztott tárolása) áll a digitális fizetőeszközök (bitcoin, Ethereum) mögött. Van tehát egy teljesen egyedi digitális token, vagy érme, vagyis NFT, ami általában digitális alkotások tulajdonjogát igazolja. A blokkláncban tárolt NFT megmondja, hogy az adott dolgot ki hozta létre, kik adták már el, kik vették meg (és mennyiért), valamint és hogy jelenleg kinek a birtokában van. A használata egyelőre kiforratlan: vannak több tízmilló dollárért eladott NFT-k és filléresek is. Árulnak festményeket, zenéket, Minecraft-kockákat - lényegében bármit. Közel hárommillió dollár (mintegy 895 millió forintnyi) kriptovalutát ért például a Twitter tulajdonosának első bejegyzése, míg például a Barabási Albert-László által vezetett kutató- és művészkollektíva (BarabásiLab) egyik hálózati munkája adományozás révén került a Ludwig Múzeum tulajdonába. Az azonban, hogy valaki birtokolja egy adott dolog NFT-jét, vagyis tulajdonjogát, nem jelenti azt, hogy csak ő birtokolja az adott dolgot. Például egy ilyen digitális kép jelenleg akár teljesen szabadon is terjedhet az interneten, lefényképezhető, vagy az említett tweet akár ide is beilleszthető, vagyis itt is látható. a Barabási Albert-László által vezetett kutató- és művészkollektíva (BarabásiLab) egyik hálózati munkájának formájában – közölte a Ludwig Múzeum. just setting up my twttr — jack⚡️ (@jack) March 21, 2006 A helyzetet tovább bonyolítja, hogy nem csak az alkotás tulajdonosa bocsáthat piacra egy adott árucikket, így például eladó az őszödi beszéd NFT-je is

