Instagram-káosz - itt a fény az alagút végén

Alessandro Paluzzi mobilfejlesztő szúrta ki, hogy a közösségi cég teszteli a „Favorites” (kedvencek) funkciót, amivel a felhasználók megjelölhetnék a számukra legfontosabb, vagy legérdekesebb fiókokat, amiktől előre szeretnének emelni tartalmakat - írta a 24.hu. A megoldás hasonló, amit a Facebookon lehet látni: akit a listára teszünk, annak a friss posztjait rögtön a folyam tetején látjuk, így nem maradunk le semmiről.

A fejlesztésről egyelőre nem tudni többet.

#Instagram is working on "Favorites" ?



ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021