Hatalmas az igény az ellenőrzött kutyabarát szálláshelyek iránt

Egyre nő azok tábora, akik házi kedvencükkel indulnak útnak, és egyre több szálláshely nyitja ki kapuját előttük. Az állatbarát szűrések 92 százaléka kutyára keresett az elmúlt 3 évben a Szallas.hu elemzése szerint.

„A kutyabarát opció a 13. legnépszerűbb szűrő az oldalon, idén május–augusztus időszakban közel kétszázezer keresésnél használták – mondta Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője. – Népszerűsége tavalyhoz képest 13 százalékkal nőtt, azaz ennyivel nagyobb arányban használják, számossága pedig 42 százalékot növekedett ugyanezen időszakban.”

A kutyabarát szűrőnél csak az ellátás típusára, szálláskategóriára, medencére, SZÉP-kártyára és 100 százalékos pénzügyi biztonságra vonatkozó szűrők népszerűbbek, de a kutyabarát megelőzi például a wellness-szálláshely vagy a 4 csillagos hotel kategóriát is. A macskabarát szűrő az 51. a listán.

Akár 5000 forint feletti felárat is kérhetnek

A Szallas.hu a Kutyabarathelyek.hu-val karöltve 2028 kutyatulajdonos körében végzett felmérést, melyből kiderült,

a válaszadók kétharmada mindig, ötödük általában a kutyájával utazik, minden tizedik viszont csak ritkán, és alig 2 százalékuk soha nem viszi magával négylábú kedvencét.

Minden második gazdi évente több alkalommal is útnak indul belföldön, 14 százalékuk havonta, minden ötödik viszont akár havonta több alkalommal is felkerekedik. Szálláskereséskor alapvető szempont, hogy a szálláshely fogad-e egyáltalán kutyát, ezt felárral teszi-e. A legtöbb gazda szerint előfordul, hogy bizonyos fontos információk nem elérhetőek a szállás adatlapján így személyesen kell utánajárniuk. „Egy gazdi vagy kutyás társaság számára például fontos lehet, hogy egy szállásra hány kutya és milyen méretűek jöhetnek, felmehetnek-e a bútorokra és vannak-e a környéken további kutyabarát helyek mint az éttermek, kávézók, parkok, illetve a szálláson belül hova mehet és hova nem a kutya – mondta Schmidt Zsófia, a Kutyabarathelyek.hu alapítója. – Ezzel párhuzamosan

óriási igény mutatkozik az ellenőrzött kutyabarát helyek iránt:

a válaszadók 70 százaléka előnyben részesíti ezeket a kutyabarát helyeket.”

Minden második kutyás 10–20 ezer forintot fizet általában éjszakánként a szállásra, harmaduk 10 ezer forint alatt, 15 százalékuk pedig 20–40 ezer forint között. A kutyáért sok esetben felárat kell fizetni. A legtöbb gazdi maximum ezer–háromezer forintot, 16 százalékuk 3–5 ezer forintot, ugyanennyien 500–1000 forintot fizetnek felár gyanánt, 4 százalékuk viszont csak olyan helyre megy, ahova ingyen jöhet a kutya. Ugyanakkor ötödük akár 5 ezer forint felett is szívesen fizet, ha minőségi szolgáltatásban részesülnek. A gazdik többsége az apartmanokat, vendégházakat, nyaralókat és a panziókat kedvelik, ha kisállattal utaznak.

Bár a többség elégedett, akadnak fejlesztendő területek

A felmérés arra is kitért, hogy milyen területeken éreznek a kutyás vendégek hiányosságokat.

„Jellemzően hiányolják a zárt udvart vagy futtatót, illetve az ép kerítést a szállás körül, kutyamegőrző vagy panzió meglétét, medencét és tisztálkodásra való helyet, kutyás programokat, valamint egyértelmű szabályozást arra vonatkozóan, hogy hova mehet és hova nem a kutyus” – fogalmazott Kelemen Lili. A sajtószóvivő azt is hozzátette, sok helyen nincsen kihelyezve kutyapiszok gyűjtőhely és nem egyértelműek a jelölések, hogy a kutya hova mehet a szobán kívül és hova nem.

A Szallas.hu belföldi szálláskínálatának közel harmada állatbarát,

így a kisállattal utazni vágyók közel 4000 szálláshely kínálatából választhatnak.

Ezek 34 százaléka vendégházban, 32 százaléka apartmanban, 11 százaléka hotelben, 10 százaléka panzióban, és 10 százaléka egyéb szállástípusban található. A legnagyobb arányban a hotelek (49 százalék) és a panziók (40 százalék) között találni állatbarát opciót. A négylábúak fogadására felkészült szállások 96 százaléka kutyabarát, 78 százaléka macskabarát. A Szallas.hu adati szerint minden tizedik kutyabarát opció wellness-szálláshelyen található. A kutyabarát szálláshelyek közel kétharmada SZÉP-kártya elfogadóhely. Hasonló arányok igazak a macskabarát helyekre is.

A preferált üdülőövezetek tájékán is akad választék. Az összes kutyabarát szálláshely 25 százaléka található a Balaton körül, 9 százaléka a fővárosban és környékén, 12 százaléka Nyugat-Dunántúlon és 16 százaléka Észak-Magyarországon. Ez jó hír a kutyások számára, hiszen a felmérés szerint a Balaton, a főváros és környéke, Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl a top desztinációk körükben.

Nem minden négylábú nyaralhat a gazdival

Azok, akik nem a kutyájukkal együtt utaznak, többnyire azért hagyják otthon kedvencüket, mert nem ismernek kutyabarát helyeket, vagy valamilyen viselkedésprobléma áll fenn kedvencüknél, esetleg az túl öreg, fiatal vagy egyéb egészségügyi okok miatt nem vállalják. De többen úgy nyilatkoztak, hogy nem tudnak úgy kikapcsolódni, ha a csaholó négylábú is ott van velük. „Egy igazán pihentető kutyás nyaraláshoz, gondtalan utazáshoz elengedhetetlen, hogy kutyánk megfelelően szocializált legyen, ismerje az alap vezényszavakat, hallgasson gazdájára. Enélkül egy addig ismeretlen helyzet a kutyában és a gazdiban is feszültséget generálhat” – mondta Schmidt Zsófia. – Sok esetben pedig felelős gazdaként kell döntenie a kutyatulajdonosnak: adódhat olyan eset, amikor a kutya érdeke az, hogy otthon maradjon.” Az otthonmaradó kutyusok általában megbízható rokonokhoz, barátokhoz kerülnek, míg a gazdi üdül, vagy szomszédok, ismerősök látogatják és etetik őket. Csupán négy százalékuk töltheti kutyapanzióban a „kényszerszabadságát”, 3 százalékukra kutyaszitter vigyáz. A felmérésből az is kiderült, hogy a kutyájuk nélkül utazók táborának 85 százaléka többször vinné magával a kutyáját, ha több kutyabarát hely közül választhatnának, és ezeket könnyedén megtalálnák.

A Szallas.hu és a Kutyabarathelyek.hu 2020.08.19. és 2020.09.07. között végzett, nyereményjátékkal egybekötött online felmérésében 2028, a 18. életévét már betöltött, Magyarországon élő, önkéntes válaszadó vett részt. Bár a felmérés nem reprezentatív hazánk lakosságára nézve, de alkalmas a kutyás utazás trendjeinek és attitűdjeinek szemléltetésére – olvasható a Szallas.hu közleményében. A felmérésben az Irodakutya.com is közreműködött.

