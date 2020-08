Az Ételt Csak Okosan összegyűjtött néhány érvet amellett, miért (pont) sárgadinnyét fogyasszunk, mondjuk egész nyáron.

A június végétől szeptember elejéig frissen kapható gyümölcs szénhidrát- és zsírtartalma is alacsony, illata és íze - ha jól választunk - mézédes, és a következő vitaminokban gazdag: A-, B1-, B2-, B3-, B6-, B9- és C. De tartalmaz még vasat, kálciumot és foszfort is.

Bár a héjából - görög testvéréhez hasonlóan - nehéz az érettségére következtetni, a szaglásunkra nyugodtan hagyatkozhatunk, a kocsánnyal szembeni végen kell próbálkozni. Amelyiknek nincs illata, nem szabad megvenni, régen szedték le, vagy éretlenül.

Válogatási szempontok: a méretéhez képest nehéz dinnye frissen szedett, a sérült, megnyomódott, vizenyősen foltosodott héjú dinnye már nem jó.

Hűvös helyen 5-6 napig áll el, fogyasztás előtt meg kell mosni, a hűtőben zártan kell tárolni.

