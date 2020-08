Nagy esők jönnek, jég is lehet - figyelmeztetések

Kedden többnyire változóan felhős időre van kilátás, tartósabban felhős részek inkább csak az Északnyugat-Dunántúlon lehetnek. Egy átmeneti szünet után délutántól, késő délutántól ismét egyre nagyobb számban képződhetnek záporok, zivatarok.

Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére a zivatarok miatt másodfokú, felhőszakadás miatt első fokú figyelmeztetést adtak ki, míg az ország keleti részén a zivatarok miatt első fokú figyelmeztetés van érvényben.

Egyre határozottabban északira fordul a szél, és helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek., nagyobb szemű jég is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 21 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 34 fok között alakul, északnyugaton lesz hűvösebb az idő.

Szerdán általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé számítani kell esőre, záporra, zivatarra, nyugaton és délen nagy mennyiség összegyűlhet. Északkeleten kisebb a csapadék esélye, arrafelé a felhőzet is felszakadozhat átmenetileg. Az északi szelet sokfelé erős lökések kísérik, zivatar környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 19 és 25, a keleti tájakon 26 és 31 fok között várható.

