Kellemetlen lesz a szombat, hát még a vasárnap, itt a friss előrejelzés

A következő 24 órában is egy magassági hideg örvény, szaknyelven hideg csepp alakítja az ország időjárását. Délnyugat felől és északi, északkeleti irányból is sok csapadék érkezik. Hajnalban 14-17 fok körüli hőmérsékletek várhatók.

Szombat délelőtt az Alföldön még kisüthet a nap, északon és a Dunántúl déli felén már délelőtt is lehet eső, zápor, zivatar. Délután a Dunántúl többi részén is beborul az ég és ismétlődő eső kezdődik, az Alföldön felhőszakadás és akár jégeső is lehet. A Balaton környékén, a Bakonyban és a Kisalföldön viharos szél kísérheti a csapadékos időjárást.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 19 és 24 fok között alakul.

Vasárnap még több felhő és csapadék érkezik és a Dunántúlon tovább erősödik a szél. Hétfőn keleten még eshet keddtől határozottabb javulást valószínűsítenek a meteorológusok.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt