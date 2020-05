Durvul a helyzet, jön a jég, újabb figyelmeztetést adtak ki

Zivatarveszély miatt több megyére figyelmeztetést adott ki szombaton az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hevesebb zivatarokat viharos szél, egy-egy helyen felhőszakadás és kisebb méretű jég kísérheti.

Győr-Moson-Sopron megyére másodfokú, Budapestre, valamint Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a várható heves zivatarok miatt.

Estétől egy északnyugat felől érkező hidegfront hatására a Dunántúlon egyre többfelé várhatók zivatarok, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon hevesebb zivatar is kialakulhat.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyére a viharos szél miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Emellett Győr-Moson-Sopron és Vas megyében a felhőszakadás veszélye miatt ugyancsak elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Vasárnap elsősorban a déli országrészben, északkeleten, illetve keleten alakulhatnak ki további zivatarok. Ezekhez leginkább viharos szél, apró szemű jég társulhat.

A front mögött késő estétől az Észak-Dunántúlon, vasárnap a Dunántúl más részein is nagyobb területen zivatartól függetlenül is viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legerősebb lökések általában óránkénti 60-75 kilométeresek lesznek, de a Dunántúli-középhegység és Sopron térségében éjszaka és délelőtt egy-egy 80-85 kilométeres széllökés is előfordulhat. Késő délutántól csillapodik a szél.

Nyitókép: Pixabay