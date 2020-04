A home office veszélyforrásokkal töltötte meg a lakást

A koronavírus-járvány idején a kapcsolattartás fő eszköze az internet lett, az emberek videohívásokkal érintkeznek, és ez egy mindig is létező problémát erősített fel. A Science Alert arra emlékeztet, hogy korábban, még a boldog békeidőkben Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója is beismerte, hogy letakarja a számítógépe kameráját és beragasztja a beépített mikrofonját is.

Most, amikor szinte mindenki a videóhívásban bonyolítja le személyes és üzleti beszélgetéseit, fel sem tűnik, hogy karantén alá vont lakásunkban hány kamera működik egyszerre: pedig lehet kamera a mobiltelefonon, amelyből több is van egy háztartásban, aztán a tableteken, a laptopokon, de még az asztali számítógépeken is, és ott vannak a biztonsági kamerák, sőt még az okostévék is láthatnak és hallhatnak minket.

A kiberbűnözők pedig ugyanúgy tudják, hogy most minden fontos információ ezeken a csatornákon vándorol, ezért igyekeznek a zavarosban halászni. Egy rosszindulatú trójai vírussal átvehetik az irányítást a webkameránk felett, és gyakorlatilag folyamatos betekintést nyernek az életünkbe. Van, akit éppen a felvételekkel próbálnak megzsarolni, máskor viszont az egész készülék felett átveszik az irányítást, kényes céges vagy éppen saját banki adataink is hozzáférhetővé válhatnak.

A szakértők azt javasolják, hogy csak megbízható, ismert cégek szolgáltatásait használjuk, de akkor is óvatosan: folyamatosan tudatosítani kell, hogy nem vagyunk biztonságban. Emellett persze jöhet a Zuckerberg-féle ragasztós technika, és azt is javasolják, hogy az eszközeinket kapcsoljuk ki a használat után, nem elég alvó módba állítani, mert olyankor kívülről még mindig aktiválni tudják a kamerát és a mikrofont.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay