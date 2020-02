Senkinek nem volt nyugta a Balatonon az elmúlt hetekben

A január-február általában az év egyik legcsendesebb időszaka halőrzési szempontból, hiszen a cudar időjárás és a jégborítás távol tartotta a horgászokat a Balatontól. A szokottnál melegebb január idén nem hagyott nyugalmat sem a halőröknek, sem a halaknak – számol be honlapján a Balatoni Halgazdálkodási Zrt.

Az év első – és általában hideg – hónapjában sok horgásszal szemben intézkedtek a balatoni halőrök. A kikötők keszegezésre és süllőzésre csábították a hidegtűrő horgászokat, sajnos azonban a keszegezés idén is meghozta a gereblyéző horgászokat, januárban kétszer is tetten értek a halőrök olyan horgászokat, akik ezt a módszert használták. A hónap utolsó napján egy varsás orvhalász is horogra akadt - írja a balatonihal.hu.

A hidegben négyen gondolták úgy, hogy a horgászfelszerelés dolgozhat nélkülük is és inkább melegebb helyen húzták meg magukat, távol a botoktól. Egyikük egy méreten aluli süllőt és két kis sügeret, társa pedig egy méreten aluli balint vitt volna haza.

Érvényes területi jegy nélkül ketten horgásztak, egyikük egy már régen érvénytelen kutatói engedélyt próbált területi jegyként használni. Négyen horgásztak engedély nélkül, egyiküktől egy korábbi szabályszegés miatt még decemberben vették el az engedélyeit – elmondása szerint, nem is figyelt erre.

A fogási napló vezetésének szabályait egy horgász nem vette figyelembe, amikor a megtartott csukát nem vezette be naplójába. A használható készségek számánál többet egy alkalommal találtak az ellenőrök. Egy horgász az egy készségen használható horgok számát lépte túl – elég jelentősen. A ragadozóra szerelt készségen 12 horog volt felcsalizva.

Ketten horgásztak idegenhonos ezüstkárásszal, melyet horgászboltban vásároltak – ez a jelenlegi szabályozás szerint tilos - olvasható a halgazdálkodási társaság beszámolójában.

