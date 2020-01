Kettészakad az ország, megvillantja zord arcát az időjárás

Péntek hajnalban eleinte változóan felhős lesz az ég, majd ezt követően köd és rétegfelhőzet képződik, főként az ország északi és középső területeken. A hőmérséklet többnyire 0 és –7 fok között alakul, néhol azonban a tartósabban derült, vagy fagyzugos területeken ennél hidegebb is lehet. Tartós, számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a ködös területen fordulhat elő ismét ónos szitálás.

Napközben aztán nagy lesz a hőmérsékleti különbség az ország északi, északkeleti és a délnyugati tájak között. Utóbbi területen, ahol felszakadozik a felhőzet, valamint több órás napsütés is várható, 8-9, helyenként a 10 Celsiust is megközelítheti a hőmérséklet, szemben a tartósabban felhős, párás részeken, ahol fagypont, vagy kevéssel afölött alakul. Szitálásra, vagy ónos szitálásra továbbra is az ország északkeleti részében van esély, míg a délnyugati tájakon kissé megélénkülhet a szél, derül ki az OMSZ videójából:

A szombaton érkező hidegfront némiképp majd átkeveri a légrétegeket az ország jelentős részén. Északkeleten a nappali hőmérséklet továbbra is fagypont körül alakul, másutt viszont jellemzően 5 és 9 Celsiusig emelkedik a hőmérő higanyszála, többfelé pedig megerősödik majd az északnyugati szél. Számottevő csapadék a front nem hoz.

Vasárnaptól fokozatosan nyugalomba kerül fölöttünk a front mögött érkező hideg levegő, ekkor azonban még nem záródik be a köd, illetve a rétegfelhőzet fölöttünk, viszont azt követő napokban ismét növekszik a hidegpárna kialakulásának az esélye, és mind nagyobb területen maradhat meg az éjszaka kialakult köd, illetve rétegfelhőzet.

