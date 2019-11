Különleges fajok a szegedi Fehér-tónál

A tórendszer a hazai daruvonulási útvonalnak is az egyik legjelentősebb állomása, de nem csak a vonuló darvak, hanem vadludak, récék és partimadarak gyülekezőhelye is a tórendszer. Idén ősszel rendkívül nagyszámú gulipán tartózkodik itt.

Volt, hogy a 800-at is meghaladta a számuk, de jelenleg is 500-600 példány van a Fehér-tónál. További érdekesség, hogy bár a hazai kanalasgémek már régen elrepültek az afrikai telelőhelyeikre, néhány példány még most is felbukkan itt - olvasható a nemzeti park honlapján.

Többször adtak már hírt a szakemberek a tavon megjelenő különleges, kóborló madárfajokról, a tavalyi november szenzációja volt például a lazúrcinege. Idén november 18-án egy szélesfarkú halfarkast, november 19-én pedig dolmányos sirályt figyeltek meg madarászok a területen.

A szélesfarkú halfarkas alapvetően tengeri madár, kóborlásai idején azonban eljuthat a szárazföld belsejébe is. Hazánkban az őszi időszakban jelenik meg egy-egy példány, melyek rövid ideig tartózkodnak nálunk.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt