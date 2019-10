DNS: sok mindenre választ adhat, de arra nem, hogy kik vagyunk

A DNS-elemzés ma már csodákra képes, és igen, valóban megállapítható az is, hogy az egyes emberi kromoszómákon melyik régiók származhattak egy adott földrajzi könyezetből, íly módon ez rendben van, fogalmazott Raskó István orvos-genetikus. Probléma ott van, hogy vannak olyan embercsoportok, amelyeket nagyon jól imserünk, és vannak olyan embercsoportok, amelyekből sokkal kevesebb egyén genetikai mintázata ismert, tehát a két meglehetősen elnyagyolt, magyarzáta a szakember.

Üzleti fogás

Másrészt ezek a cégek, amelyek DNS-mintákkal foglalkoznak, általában úgy adják az információt, hogy az "durranjon", hogy az illető büszke legyen saját magára, és közlik vele, hogy az ő őse a Dzsingisz kán volt, mutatott rá Raskó István. Hiszen rendkívül érdekes volna, hogyha azt közölnék valakivel, hogy egy tömeggyilkossal állna rokonságba, ilyet nem mondanak. Mindenesetre a DNS manapság ilyen információk megállapítására is alkalmas, ismételte meg.

Egy DNS-elemzésből azonban

nemcsak a földrajzi környezetből való származás azonosítható,

hanem kinyerhetők olyan személyre szabott genetikai adatok is, hogy például milyen az adott személy betegséghajlama azon betegségek esetében, amelyek genetikai háttere jelenleg már ismert. A kérdés csak az, hogy ezeket az információkat mire használja föl az adott cég.

Tulajdonképpen egy génbankról van szó, aminek az etikája külön szabályozott – magyarázta az InfoRádiónak nyilatkozó orovos-genetikus. Így fontos lenne tudni, hogy vajon az ügyfél mintáját anonimizálják, azaz törlik-e az ügyfél valamenyni azonosítható információját. Bár az ember legyen jóhiszemű, és higgyen abban, hogy egy ilye cég fair módon jár el, mindazonáltal az orvos-genetikus szakember egyetért, hogy érdemes óvatosnak lenni egy DNS-minta kiadával.

A prejudikációt határozottan kerülve, az azonban kijelenthető, hogy ha egy cég több százmillió ember DNS mintáját birtokolja, azzal dollármilliárdokat is kereshetne, amenyniben más célra is felhasználná azokat. Hihetetlen nagy érték, pénzben le sem írható, populációgenetika szempontjából egy fantasztikus tárház, ami hihetetlen fölfedezésekhez vezethez, fogalmazott Raskó István, de ugyanakkor, valóban, másra is fölhasználható.

A szakember végezetül megjegyezte,

az ember nem kizárólag a DNS-e.

A vizsgálat azt képes megmondani, hogy valószínűleg honnan származnak az ősei, azt azonban nem, hogy kik vagyunk. Mert az nemcsak genetikai, hanem társadalmi, szociális meghatározás. Vagyis az emberség mibenléte nem kizárólag a DNS-ben van megírva, húzta alá.

