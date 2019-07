Drámai fordulat jön az időjárásban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán ír arról, hogy idén másodszor "sanyargatja" forró afrikai levegő Európa nyugati részét. A spanyolországi hőség már nem is meglepő, de szinte egész Franciaországban 40 Celsius-fok körül alakultak a keddi maximumok, és London környékén is 33-34 fokot mértek.

Franciaország egész területére kiterjedt a kánikula szerdán, szinte mindenhol 40 fok közelébe emelkedett a hőmérők higanyszála, s csütörtökre további felmelegedést jeleznek előre a meteorológusok. Egy hónapon belül ez a második erős hőhullám az országban, és ezúttal szinte az egész ország területét érinti: a 100 megyéből nyolcvanban rendelt el narancsszínű hőségriasztást a Meteo France, amire még soha nem volt példa. Egyedül Bretagne nyugati végében és a Földközi-tenger partján hűvösebb valamelyest a levegő.

Kedden több nagyvárosban is megdőltek a helyi rekordok: Bordeaux-ban 42,2 fokot, Brive-ben 42,1 fokot mértek, a Météo France hasonló, 36 és 42 fok közötti maximum hőmérsékletet jelez előre szerdán országszerte.

A hőhullám csúcspontja csütörtökre várható,

amikor is az ország északkeleti részén is 40 foknál melegebb lehet, egyes helyeken akár 43 fok is. Párizsban megdőlhet a 40,4 fokos melegrekord, amit 1947. július 28-án mértek. Csütörtökre a fővárosban 42 fokot jelez előre a Météo France.

Június végén csaknem egy hétig tartó kánikula volt Franciaországban: az intenzitása és kora nyári időpontja miatt rendkívüli hőhullám egy napján egyszerre több francia településen mértek az előző hőségrekordnál sokkal magasabb hőmérsékletet, megdőlt a hőség abszolút rekordja is:

június 28-án 46 Celsius-fokot mértek az Hérault megyei Vérargues faluban.

Éjszaka is nyitott közparkok és uszodák

Az egyre gyakoribb és a szakemberek szerint rendszeressé váló hőhullámok miatt a francia hatóságok számos elővigyázatossági intézkedést hoztak. A kánikulát a felszínközeli ózon koncentrációjának megemelkedése kíséri, ezért Párizsban, Lille-ben, Lyonban és Annecy-ban kitiltották a leginkább szennyező gépjárműveket, a helyi lakosoknak pedig a hőhullám idejére ingyenessé tették a parkolást. Az uszodák sok helyen este 10 óráig, máshol éjfélig tartanak nyitva, és a közparkokat sem zárják le éjszakára, bárki ott töltheti az éjszakát.

A mezőgazdaságot sújtó szárazság miatt a kormány előrehozta a termelőknek szánt uniós támogatások átutalását, ami egymilliárd eurós azonnali terhet jelent az államkincstárnak.

A kánikula miatt jelentősen megemelkedett a lakossági áramfogyasztás a héten, de a szolgáltatók szerint a termelés elegendő, mindent igényt ki tudnak elégíteni. Az elektromos közműcég, az EDF viszont bejelentette, hogy a golfechi atomerőmű két reaktorát átmenetileg leállították a kánikula miatt, környezetvédelmi okokból. A termelés várhatóan július 30-án indulhat újra.

Itthon kitart a hőség

Magyarországon szerdára csak Győr-Moson-Sopron és Vas megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a hőség miatt.

Az előrejelzés szerint szerdán a Dunántúlon túlnyomóan napos, gyengén gomolyfelhős, csapadékmentes idő ígérkezik. A Dunától keletre azonban a több-kevesebb napsütés mellett erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés. Egy-egy futó zápor legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő. Az északi szél olykor megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 30 és 33, keletebbre 26 és 29 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A hét folyamán országszerte 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.

