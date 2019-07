Elszemtelenedtek a vaddisznók a lakótelepen

Miután több lakossági bejelentés is történt vaddisznóészlelésről az utóbbi időben az inotai Készenléti-lakótelepről, az önkormányzat felkérésére a Bátorkő Vadászati Egyesület vadriasztó és -távoltartó szerrel kente be a városrész több fáját, hogy ideiglenesen orvosolják a problémát – számolt be a Veol.hu.

Az önkormányzat ultrahangos vadriasztókat is kihelyeztet, ezzel is biztosítva az ott élők nyugalmát. A hivatal munkatársa szerint a helybéliek is sokat tehetnek a vaddisznók lakott területre szoktatása ellen. A vadállatok ugyanis elsősorban a megfelelő búvóhely, valamint a vonzó víz- és táplálékforrások miatt jelennek meg.

Nyitókép: Pixabay