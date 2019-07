Ezt imádni fogják az állatkerti látogatók

A Miskolci Állatkert szurikátacsapata, ahogy a tavalyi évben, úgy idén is három kölyökkel lett népesebb. A kölykök május utolsó napjaiban jöttek a világra, de a gondozók is csak hetekkel később pillanthatták meg őket először. Mára elég nagyok lettek, hogy folyamatosan a föld felszínén tartózkodjanak a felnőtt társaikkal együtt, tájékoztatott a Miskolci Állatkert és Kultúrpark.

Az első szurikáták 2002-ben érkeztek a miskolci állatkertbe, egyenesen a Dél-Afrikai Köztársaságból. Gyorsan látogatóink kedvenceivé váltak, népszerűségük pedig azóta is töretlen. Köszönhető ez annak is, hogy évről évre rendszeresen nevelnek kölyköket is a kifutójukban.

A jelenlegi kölykök szüleivel azonban új csapat alkotnak: apjuk Németországból, a chemnitzi állatkertből, míg anyjuk Csehországból, a brnoi állatkertből került hozzánk. Tavaly már sikeresen felneveltek együtt három kölyköt, akik jelenleg is a csapatban élnek. Idén pedig újra három utódot nevel a csapat.

Nyitókép: Miskolczoo/Veress Tamás