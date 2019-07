Hivatalosan is világrekorder a Medve-tó

Hivatalosan is már a világ legnagyobb tava az erdélyi Szovátán található Medve-tó. A világrekordokat tömörítő és csoportosító legnagyobb szervezet, a World Academy Record a napokban hitelesítette, számolt be a Székelyhon.

A Maros megye "koronaékszerének" számító, gyógyhatásáról messze földön ismert tó 4 hektáron, kiterített medvebőr formában terül el, 18 méter mély, egy liter víze mintegy 250 gramm sót tartalmaz. Kanadában is található egy hasonló tó, de az kisebb is, és fürdőzésre sem használják.

Szováta polgármestere szerint az elismeréssel méltó helyre került a Medve-tó, amely képződmény önmagában is egy csoda, hiszen

egy hasonló sós tó élettartalma 70 év, miközben a Medve-tó már betöltötte a 144 évet,

hiszen pontosan lehet tudni a keletkezését.

Az Erdély Holt-tengereként is emlegetett Medve-tó Európa egyedüli heliotermikus tava, ami a sós és édesvíz keverékére utal, és ennek köszönhetően a víz hőmérséklete nyáron megközelítheti akár a 40 Celsius-fokos hőmérsékletet is. A tó vize kiválóan alkalmas a meddőség kezelésére, de ajánlják különböző reumatikus betegségek és gyulladások kezelésére is.

Nyitókép: Pixabay