Brutálisnak ígérkezik a balatoni előszezon

Az időjárás is besegített, de az első tavaszi hosszú hétvége adatai alapján a szakemberek úgy vélik, igen jó lehet az idei balatoni előszezon - derül ki a veol.hu Veszprém megyei portál, illetve a Veszprémi Napló összeállításából. A következő fokmérő a húsvéti hosszú hétvége lesz.

Futó Dániel, a füredi Silver Hotel recepciósa a márciusi hosszú hétvégét telt házasként írta le, kisgyermekes családok, osztrákok, szlovénok, szlovákok jöttek. Tihanyban is pezsgett az élet, a révből egymás után indultak a kompok Szántódra, illetve vissza, akkora volt a forgalom. Szigligeten is rekordszámú látogató volt, mintegy háromezer ember egyetlen hétvége alatt, a várban 1500-an fordultak meg.

Zakar Zelinda, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület TDM menedzsere arról számolt be, hogy a tavi strandok nyitva voltak, sokan tértek be étkezni, volt lángos és hal is.

"Aki régi motoros a szakmában, az felkészül minderre, és nem okoz számára gondot az, hogy ha jó idő van, akkor jönnek a vendégek"

- tette hozzá. Szerinte a szállásadók is felkészülten várták ezt az időszakot.

Nagyon sok szolgáltató viszont inkább csak áprilisban nyit, és egyre „erősebbek” lesznek a hétvégék. Ha az időjárás is kegyes lesz hozzájuk, telt házas Balatonra számítanak a következő időszakban

