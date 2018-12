Elképesztő autólopást vettek videóra

A brit rendőrség hozta nyilvánossára azt a videót, amelyről kiderül, hogyan dolgoznak a high tech tolvajok.

Nem piszkálják a zárat, és még a kulcsot sem próbálják megszerezni. Elég nekik az a jel, amelyet a kocsikulcs kibocsát.

A felvételen látszik, amint az egyik tolvaj közel megy a házhoz, és egy vevőegységgel befogja a bejárat vagy az alblak közelében hagyott kocsikulcs jelét. Ezt a készülék továbbítja az autó mellett álló tolvaj kezében levő kütyühöz, az pedig az autóhoz. Így pedig szép új Merci azt hiszi, hogy kulcs jelét veszi, és már nyitja is az ajtókat. Egy perc sincs az egész, és már viszik is az autót.

Watch as these car thieves use some high tech devices to steal a Mercedes pic.twitter.com/61N9NBlAsM