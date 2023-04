Váratlan fordulat a Hableány-perben – baj lehetett a magyar hajóval

Folytatódott a Hableány-katasztrófa koreai áldozatait érintő kártérítési per: a rokonok sérelemdíj megfizetése miatt perlik a balesetet okozó Viking Sigyn szállodahajó tulajdonosait, miután a koreai családok nem fogadták el a peren kívüli megegyezésként felajánlott 10 millió forint körüli sérelemdíjat.

Az ügyben indított büntetőeljárás még nincs lezárva, ráadásul a Blikk a Viking River Cruises vállalat jogászaitól úgy értesült: új, az eljárás végkimenetelét befolyásoló bizonyítékot nyújtottak be. Szerintük közvetlenül a baleset előtt a Hableány kormánya beleakadt egy kötélbe, amitől a kishajó irányíthatatlanul vágott a Viking Sigyn elé. Egy videófelvétel is a kezükben van, ahogyan a Hableány matróza a kötelet próbálja kirángatni a balesetet megelőző másodpercekben. Ha a felvétel hiteles, az azt jelenti, hogy a tragédiáért nemcsak a Viking, illetve annak kapitánya a felelős.

A balesetről angol szakértőket is megkérdeztek, ahol létezik külön hajóbíróság is a vízibalesetek tárgyalására. Itt vették észre: nem kizárt, hogy a Hableány kapitánya is hibázott, egy hajócsavarra tekeredett kötél miatt fordulhatott a Viking elé a kishajó. Ha ez beigazolódik, az a büntetőpertől független kártérítési igényekre is hatással lehet.

KAPCSOLÓDÓ Bíróságon a Hableány-ügy: váratlan dolog derült ki az ukrán hajóskapitányról Súlyos beteg a segítségnyújtás elmulasztásával vádolt férfi, így meghallgatni sem tudta a bíróság.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs