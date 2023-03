Filmeket kellett nézni, de lehet, hogy tízezreket vert át a csalónak látszó cég

Az RTL Híradó számolt be arról az esetről, amely finoman szólva is piramisjáték-gyanús. Egy férfi mesélt a riportban. Azt mondja, hogy tavaly november óta személyesen és online hirdetésekben is azt ígérték, internetes munkával gyorsan, sok pénzt lehet keresni, de ehhez előbb be kellett fektetni valamennyit.

„Különböző szintek voltak ebben az online munkában és tartozott hozzá egy befizetés” – mesélte a lépre csalása történetét egy székesfehérvári fiatal. A férfi 1,2 millió forintot utalt át a cégnek. Így kapta meg az ígért munkát.

„Napi szinten 10 vagy 20-25 videót kellett megnézni. Ezek többnyire ismert filmipari cégek előzetesei voltak” – mondta. Egy darabig filmenként 5 dollárt fizettek, de aztán egyszer csak eltűntek.

„Múlt hét szombaton egyik pillanatról a másikra a cég Telegram-csoportjai elkezdték magukat felszámolni. A csoporton belüli beszélgetéseket letiltották, a mentorok törölték magukat, a budapesti vezérigazgató is teljesen felszívódott” – mesélte a fiatal.

Az online munka ügyében már nyomozás indult. Úgy tudni, a különböző feljelentéseket egyesítik és az Országos Rendőrfőkapitányság vizsgálja a céget.

