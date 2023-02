Megtámadták egy magyarországi bank levelezőrendszerét, nem is akármikor

A hvg.hu ír arról, hogy ismeretlenek feltörték az orosz hátterű, de budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank levelezőrendszerét. Állítólag azon a napon, amikor Bulgária közölte, kilép az intézményből és csak Magyarország marad az egyedüli európai részvényes.

A lapnak a pénzintézet egy munkatársa csak privát emailcímről tudott válaszolni.

Állítólag

a hackerek belső levelezésekhez, dokumentációkhoz, érzékeny információkhoz is hozzájutottak.

Ezek legtöbbje orosz és angol nyelvű, de akad magyar nyelven jegyzett dokumentum is. Úgy tudják, hogy a bank elleni hackertámadás révén megszerzett dokumentumokat terjeszteni is kezdték.

Az NBB 2018-ban jelentette be, hogy Budapestre teszi át székhelyét. Ezek után 2019-ben a magyar parlament megszavazta, hogy az orosz dominanciájú bank teljes mentességet élvezzen a magyar hatóságok felügyelete alól, míg a pénzintézet vezetői és vendégei a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghatnak Magyarországon, ezáltal pedig az Európai Unióban is.

A lap emlékeztet arra is, hogy az orosz-ukrán háború kitörése után Szlovákia és Csehország is bejelentette, hogy otthagyja a bankot, de Románia és Bulgária is ugyanígy döntött. Magyarország ugyanakkor maradt, ahogy az NBB székhelye továbbra is Budapesten van.

A NBB legnagyobb tulajdonosa

Oroszország 45,44 százalékkal,

ezután Magyarország következik 25,27 százalékkal, majd sorra jönnek a nem európai államok:

Kuba részesedése 2,83 százalék,

Mongóliáé 1,8 százalék,

Vietnamé pedig 1,26.

Tavaly májusban írtunk arról, hogy a Fitch Ratings visszavonta a Nemzetközi Beruházási Bank minősítését. A hitelminősítő honlapján azt közölte, hogy az "Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus miatt nem tudják elemezni az NBB tevékenységét".

Az NBB-től eddig a legnagyobb, százmillió eurós hitelt a magyar energiaellátási hálózat korszerűsítése is magyar cég, az állami tulajdonban lévő MVM vette fel.

Nyitókép: Pénzügyminisztérium