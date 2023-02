Életét veszthette a Vizoviczki-ügy koronatanúja

A Blikk értesülése szerint meghalt a Vizoviczki-ügy koronatanúja.

A lap szerint arról a Varga Istvánról van szó, aki 1988-ban olimpikon volt, cselgáncsban indult a 95 kilós súlycsoportban. Halálát egy fitneszterem jelentette be. Ott nem említik a bűnügyet.

A Wikipédián azonban egyértelműen róla írnak, és a Blikk is ezt valószínűsíti. Még azt is megemlítik, hogy a volt sportoló letartóztatása után pár héttel – még 2012-ben – kikerült a rácsok mögül, ennek oka az lehetett, hogy az ügy koronatanúja lett. A férfi állítólag több fenyegetést is kapott, ami miatt rendőrök védték egy ideig a Pest megyében található házát.

