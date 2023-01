Intim felvételekkel tartotta sakkban ismerőse exbarátnőjét – képek

A vádirat szerint a sértett nő és a volt barátja a többéves szerelmi kapcsolatuk alatt mobiltelefonnal kölcsönösen készítettek egymásról intim felvételeket. A férfi jó ismerőse volt az ügy vádlottja – egy többszörösen büntetett soltvadkerti férfi –, aki ez idő alatt többször használta a barát mobiltelefonját. Az egyik ilyen esetben a vádlott megtalálta és lementette a telefonból a sértettet ábrázoló intim felvételeket.

A vádlott ezután a Facebookon létrehozta a „De Valaki Senki” álprofilt. A férfi 2021. december 14-én a közösségi levelező rendszerben üzenetet küldött a sértettnek, hogy róla készült intim felvételek vannak a birtokában és ha nem akarja, hogy nyilvánosságra kerüljenek, fizessen. Mivel a nap folyamán a nő volt barátja is kapott üzenetet, valamint a sértettet ábrázoló fotókat is az ismeretlen zsarolótól, ezért a sértettben komoly félelem alakult ki a felvételek nyilvánosságra kerülése miatt. Alkudozást követően a vádlott – magát „közvetítőnek” kiadva – személyesen ment a pénzért azzal, hogy azt a zsarolónak odaadja. A nő a 250 ezer forintot átadta – számolt be az ugyeszseg.hu.

Két héttel később az elkövető telefonon felhívta a sértettet, és további 50 ezer forintot követelt tőle azért, mert előzőleg „közvetítőként” közbenjárt az ügyében. Nemfizetés esetére pedig újabb intim felvételek közzétételét helyezte kilátásba. A nő azonban ekkor már fizetés helyett a rendőrséghez fordult. Fotók a zsarolóval folytatott levelezésről. Forrás: ugyeszseg.hu

Az ügyészség a férfit zsarolás bűntettével vádolja és ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Ügyében a Kiskőrösi Járásbíróság hoz döntést.

Nyitókép: dragana991/Getty Images