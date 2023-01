Nem zavartatta magát a részeg férfi, vagy észre sem vette a rendőrségi villogót – videó

Alig háromnegyed óra leforgása alatt duplázott a közösségi autómegosztó szolgáltatás biztonságtudatos járgánya – olvasható a BRFK l Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán.

Mint írják, a BRFK KLFO egysége hajnali 3 óra 1 perckor intézkedett az év utolsó előtti napján a Bajcsy-Zsilinszky úton egy bérelhető autó vezetőjével, akinél a szonda ittasságot állapított meg. A 37 éves férfi elismerte, hogy vezetés előtt egy órával három sörrel jutalmazta meg magát. A spicces bérlő végül a VI. Kerületi Rendőrkapitányságon józanodhatott vallomástétel közben.

A kettes lajstromszámú ittas versenyző „retinaszaggató” kék villózásban ült be 48 perc elteltével a fenti okok miatt felszabadultan álló bérkocsiba. Bizonytalan járására, mozdulataira a carsharinges jármű mögött parkoló rendőrök is felfigyeltek, akik élve a szemük előtt lejátszódó ittas vezetés-kísérlet gyanújával néhány tétova centi megtétele után megállították a a 24 éves fiatalembert, majd egy légalkoholmérést követően ő is a kerületi kapitányságra állították elő.

A rendőrök mindkét fiatalember jogosítványát elvették, velük szemben szemben büntető feljelentést tettek, szabadlábon védekeznek.

