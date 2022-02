Viperával ütlegelte a kutyáját a drogfogyasztó férfi – képek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVI. Kerületi Rendőrkapitánysága állatkínzás vétsége és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást egy budapesti férfival szemben, aki a gyanú szerint 2022. február 21-én este egy teleszkópos fémbottal ütlegelte a kutyáját a főváros XVI. kerületében.

Az esetről bejelentés útján szereztek tudomást az egyenruhások, akik 22 óra 56 perckor a helyszínen elfogták a férfit. A férfinél ekkor kábítószergyanús növényi törmeléket is találtak, és azt is megállapították, hogy a kutya bántalmazása közben az egyik közelben parkoló autó tükre letört. A férfi lakóhelyén néhány gramm kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak, valamint a vele szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt pozitív eredményt mutatott – írja a Police.hu.

A 42 éves Sz. Károlyt a BRFK XVI. Kerületi Rendőrkapitányságára állították elő, ahol a nyomozók kábítószer birtoklása vétség, garázdaság vétség, valamint állatkínzás vétség kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Sz. Károly a gyanúsítás ténye miatt nem élt panasszal, az abban foglaltakat elismerte, érdemi vallomást azonban nem tett.

A rendőrség a bántalmazott kutyát állatvédők telephelyén helyezte el, az eset további körülményeit pedig szakértők bevonásával vizsgálja.​

