Bódult állapotban menekült autójával a rendőrök elől Kőbányáról Zuglóba, pedig már eleve sáros volt

A közlemény szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a vádlottal szemben sikkasztás miatt büntetőeljárás van folyamatban. A tárgyalás során a vádlott jelenléte kötelező, de mivel ismeretlen helyen tartózkodott, a bíróság április 1-jén elfogatóparancsot bocsátott ki vele szemben.

A rendőrség április 8-án Kőbányán megpróbálta intézkedés alá vonni a bódult állapotban autózó férfit, aki azonban menekülni kezdett, és végül csak Zuglóban sikerült elfogni. A rendőri intézkedés során továbbra is ellenállt, ezért testi kényszer alkalmazására is szükség volt. A férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ruházatából pedig kábítószergyanús növényi törmelék, illetve digitális mérleg és egy "őrlő eszköz" is előkerült.

Már másnap, április 9-én előállították a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, ahol a letartóztatásáról döntöttek.

A bíróság szerint a vádlott többszörös visszaeső, az alapügyben terhére rótt bűncselekmény bizonyítottsága esetén kiszabható büntetés mértéke és az eljárás során tanúsított magatartása alapján megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában megszökne vagy elrejtőzne. Büntetett előéletű, más ügyben is van ellene folyamatban büntetőeljárás.

"Mindezek, valamint az ellene kiadott körözések sem tartották vissza attól, hogy újabb szándékos bűncselekményt kövessen el, így esetében a bűnismétlés veszélye is megállapítható" – fogalmaztak a közleményben. A bíróság az elsőfokú ítélet meghozataláig rendelte el a vádlott letartóztatását.