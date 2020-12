Bíróság elé állították az épületeket rongáló szatírt

A vádlott 2020 szeptemberében alkohol és kábítószer fogyasztását követően egyetlen éjszaka alatt 14 ingatlant rongált meg Kaposváron oly módon, hogy azokra festékszóró spray-vel különböző feliratokat és ábrákat festett, mellyel összesen több mint 900 ezer forint kárt okozott.

Két nappal később a vádlott ismét tudatmódosító szereket fogyasztott, majd a késő esti órákban Kaposvár Fő utcáján bokáig letolt nadrággal sétált úgy, hogy mindeközben a járókelőknek mutogatta a nemi szervét, és önkielégítést akart végezni. Az egyszerre ittas és bódult állapotban lévő férfihoz végül a kaposvári rendőrök hívtak mentőt, akik kórházba szállították a vádlottat.

A Kaposvári Járásbíróság a múlt héten megtartott tárgyaláson az ügyészi váddal egyezően bűnösnek mondta ki a férfit valamennyi bűncselekmény elkövetésében. A szeméremsértés miatt már korábban is büntetett vádlottat a bíróság halmazati büntetésül egy év, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte azzal, hogy az általa okozott kárt is meg kell térítenie a sértetteknek. Az ítéletet az ügyészség és a védelem is tudomásul vette.

A kábítószer fogyasztása miatt a férfival szemben külön büntetőeljárás indult - közölte az ügyészség.