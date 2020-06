Milliós csekkel csengetett a postás Szilágyi István özvegyénél

Tragédiák sora került felszínre azóta, hogy Szilágyi Istvánt, az ismert színészt a gyanú szerint saját otthonában megölte a fia. A felújítás alatt álló budapesti otthonában élő család több tízmilliós adósságot halmozott fel, eredetileg úgy tűnt, hogy csak a ház renoválására felvett hitel duzzadt kezelhetetlenné, de a haláleset óta sorra érkeznek a számlák és csekkek.

Eddig egy 430 ezer forintos közüzemi számlatartozásról és egy 60 ezres NAV-elmaradásról kapott értesítést az özvegy, de a napokban egy több mint kétmillió forintról kiállított számlalevelet vett ki a postaládából. A horribilis összegű számla részletezőjéből kiderült: a vízművek és a csatornázási művek behajtócége követeli pénzét, mert 2016 óta egyetlen, az özvegy nevén lévő közműszolgáltatás után sem fizettek egy fillért sem – írja a Ripost.

Ráadásul az előzetesben lévő fiú nevére is folyamatosan érkeznek a fizetnivalók, mert a férfi több cégnek is megengedte, hogy székhelyként használja az ingatlant, ami még több bonyodalmat okoz. A gyilkosság feltételezett elkövetője ráadásul hiteleket vett fel magánszemélyektől is, akik most az özvegytől követelik a pénzüket.

Nyitókép: MTI/Kallos Bea