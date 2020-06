A gyanú szerint egy 18 éves fiatal, miután halálra késelt egy 27 éves férfit, 17 éves barátjára is rátámadt vasárnap hajnalan. A vérző fiatal egy közeli házba menekült be a támadó elől, ahol a Magyar Narancs egyik újságírója lakik. Bod Tamás az RTL Klub híradójának számolt be a történtekről részletesen.

Gyula, 2020. május 31. Bűnügyi helyszínelők Gyulán, ahol hajnalban megkéseltek két embert, egyikük meghalt. MTI/Donka Ferenc

Mint kiderült, a 18 éves támadó az érettségijét ünnepelte barátaival, majd részegen hazafelé tartva futottak bele a későbbi 27 éves áldozatba. A támadót, aki állítólag rendészeti iskolában tanult, a hatóság emberei gyorsan elfogták a támadást követően.

Tettének indítékai egyelőre nem ismertek – idézi a tudósítást a Blikk.

Gyula, 2020. május 31. A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. MTI/Donka Ferenc

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc