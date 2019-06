A ballagáson vesztek össze, majd baltát ragadott a bagaméri illető

Szombat este egy debreceni kórházból telefonáltak a rendőrségre, hogy egy fejsérült férfit látnak el épp, aki feltehetően bűncselekmény során sérült meg - olvasható a Police.hu portálon.

A rendőrök azonnal mentek is a sértett hajdúböszörményi otthonához, majd adatgyűjtést követően a közelben elfogtak egy 42 éves férfit, akit kisvártatva már gyanúsítottként hallgattak ki; az ő fia ballagási ünnepségén keveredett vitába a fiú nevelőapjával, ennek a veszekedésnek a végén került elő a balta, amivel a bagaméri férfi suhintott is. A sértett férfi sérülései életveszélyesek, így emberölés kísérlete miatt folyik az eljárás, a bántalmazót őrizetbe is vették.