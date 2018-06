Szabadulhat Szegedről a leghírhedtebb sorozatgyilkos

Magda Marinko elvileg januárban szabadulhat a szegedi Csillag börtönből, mert a férfit életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték, aminek az alsó határa 25 év. Ezért – ahogyan az Bene Lászlóval, a skálás gyilkossal is történt – korántsem biztos, hogy kiengedik, hiszen a bíró dönthet a büntetés meghosszabbításáról, ha úgy ítéli meg, hogy még mindig veszélyes a társadalomra.

Ráadásul Marinko ügyében két ítélet is született, az egyik Magyarországon, a másik pedig az akkori Jugoszláviában. Magyarországon csak az itt elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el, a szabadkai és palicsi gyilkosságokért viszont nem. Azokért halálra ítélték, és kérték is a kiadatását, de Magyarországon nem adhatta ki olyan országnak, ahol kivégezhetik. Azóta már Szerbiában sincs halálbüntetés, így ha ki is engednék a börtönből, nem az utcára kerülne, hanem át kell adni majd a szerb hatóságoknak - írja a Délmagyar.

Magda Marinko 1993. január 24-én a vajdasági Szabadkán a város egyik ismert ékszerészét akarta bűntársával kirabolni, de a bejárónő felriadt a betörők keltette zajokra, és Marinko lelőtte. 1993. december 19-én egy kereskedőt, a feleségét és egy vendégüket ölte meg Magda Marinko bandája. A gyilkos ezután még Orosházán is lecsapott, sőt sokak szerint a szegedi Z. Nagy családdal is ő végzett, ezzel azonban végül nem vádolták meg.