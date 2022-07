Válik a futballvilág egyik álompárja

Francesco Totti, Róma futballjának valaha volt talán legnépszerűbb játékosa, és Ilary Blasi korábbi tévés újságíró húszévnyi házasság után döntött a szakítás mellett.

Mindketten már nagyon híresek voltak 2002-ben, amikor egymásba szerettek, sőt, Totti talán népszerűsége csúcsán járt, nem sokkal korábban nyerte meg az olasz bajnoki címet a Fabio Capello által irányított „farkasokkal”.

2005. június 19-én házasodtak össze, az esküvőt a Sky Sport Italia élőben közvetítette, a bevételt a pár jótékonysági célra ajánlotta fel. Az elmúlt években három gyermekük született, 2005 novemberében Cristian, aki ma már az AS Roma akadémistája, majd 2007 májusában Chanel, 2016 márciusában pedig Isabel. A család története nemrégiben Olaszországban egy olyan televíziós sorozat témája is volt, amely Francesco Totti, a Kapitány (Il Capitano) pályafutását mutatta be.

Már február óta lehetett olvasni a pletykalapokban arról, hogy házasságuk válságba jutott, miután Francesco Totti a pletykák szerint viszonyt kezdett a 34 éves Noemi Bocchival. Akkoriban még minden érdekelt tagadta a hírt, de most Ilary Blasi kiadott egy közleményt, melyben megerősítette, hogy a világbajnok futballistával kötött házassága véget ért.

„Húsz együtt töltött év és három csodálatos gyermek után a házasságom Francescóval véget ért. A válási folyamat magánügy, és nyilatkozom többet. Arra kérek mindenkit, hogy kerülje a találgatásokat, és mindenekelőtt tartsa tiszteletben a családom magánéletét” – írta.

Francesco Totti is megerősítette a tényeket: „Húszévnyi együttlét után, sajnos, véget ért a kapcsolatom Ilaryvel. Az elmúlt néhány hónapban igyekeztünk megvédeni a gyermekeinket, akik mindig is a legfontosabbak az életemben. Megpróbáltam leküzdeni házasságunk válságát, de ma rájöttem, hogy a válás – bár fájdalmas – már nem elkerülhető. Továbbra is együtt leszek Ilaryval csodálatos három gyermekünk nevelésében, mindig nagy tisztelettel leszek a feleségem iránt. A válás magánügy marad, nem fogok többet nyilatkozni. Arra kérek mindenkit, hogy kerülje a találgatást, és mindenekelőtt tartsa tiszteletben a családom magánéletét.”

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo