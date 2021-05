Elon Musk New York utcáin „villogott” Cybertruckjával – videó

A Tesla autógyár tulajdonosa a Saturday Night Live tévéműsorban lépett fel, és ennek kapcsán egy kicsit autózott a látványos pickuppal New Yorkban. Persze azt is kiszúrták sokan, hogy sikerült jó néhány közlekedés előírást megszegnie – tudósít a Hvg.hu.

Az elektromos autógyártó tweetjében a Cybertruck a Radio City Music Hall mellett halad. Jól látható, hogy a kocsi káprázatos fényszórókkal és felső lámpákkal van felszerelve, ami ugyanakkor korántsem tűnik szabályosnak.

A The Futurism oldal meg is jegyezte, bár elképesztően látványos a kocsi, a helyi, állami törvények szerint elvileg minden forgalomban lévő autónak rendelkeznie kellene külső visszapillantókkal, amelyek a sci-fi pickupon egyáltalán nincsenek. A retinát kiégető erős fényszórókról nem is beszélve, ami szintén jól látszik a videón.

Musk korábban azt tweetelte, 2021-ben már forgalomba hozzák a Cybertruckot, de ennek kézzelfogható nyomai még nincsenek. Elvileg a járművet egy új üzemben gyártják majd, amely jelenleg építés alatt áll a texasi Austinban.

Nyitókép: Tesla/Twitter