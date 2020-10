Ismét nagyszülői örömök elé néz Orbán Viktor

Lapunk úgy értesült, Orbán Viktor ötödik unokája néhány hét múlva láthatja meg a napvilágot, Orbán Ráhel legalábbis így van kiírva szülésre - értesült a bulvárlap. Ő lesz a második baba a családban, aki a járványidőszak alatt születik, így a kismama fokozott óvintézkedéseket vezetett be: alig mozdul ki az otthonából, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. Mindez azt is jelentheti, hogy a látogatási tilalom miatt Orbán Viktor majd csak akkor tarthatja a karjában először ötödik unokáját, ha már hazamennek a kórházból.

Ahogy arról alig két hónapja az Infostart is beszámolt, július végén megszületett Orbán Viktor első fiúunokája, János Fülöp, aki a kormányfő második lányának, Sárának a gyermeke.

A miniszterelnöknek öt gyermeke van, Ráhel 2013-ban ment férjhez. Az egyetlen fiú, Gáspár pár évet focizott a Puskás Akadémiában, majd joghallgató lett. Sára nyáron lett kétszeres anya, történelmet tanult a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Róza már leérettségizett, a legkisebb lány Flóra középiskolás.

Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor