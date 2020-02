Nem sokáig bírta Banksy új műve

A rejtőzködő művész legutóbbi munkáját egy fejkendős, csúzlizó kislányról, aki vörös virágokat lő a magasba, csütörtök este fedezték fel Bristolban. A város lakói Valentin-napi ajándékként értelmezték az alkotást. Banksy pénteken hivatalos Instagram-oldalán közzétett két fotót új munkájáról, amellyel megerősítette, hogy övé a mű.

Ismeretlen tettesek szombaton rózsaszín festékkel a BCC Wankers (BCC léhűtői) feliratot és egy torz szívet fújtak a műre. A BCC a feltételezések szerint a bristoli várási tanács rövidítése lehet.

Nevermind everything back to normal now. Someone has spray painted BCC WANKERS over it pic.twitter.com/CB6RarOa0r