Legrejtettebb terveiről beszélt Hosszú Katinka, nagy döntést hozott

Hosszú Katinka több mint 25 éve úszik, és már az ötödik olimpiára készül, és nem csak a medencében céltudatos, a magánéletében is határozott elképzelése van arról, milyen családmodellben képzeli el a jövőjét.

A Blikk idézi az úszónőt, aki tavaly töltötte be a 30. életévét, őt is foglalkoztatja az anyaság, a családalapítás gondolata, mindenképpen szeretne gyermeket, nem is egyet, és azt is eldöntötte már, hogy amint elérkezettnek látja az időt a családalapításra, a szülés után nem fog visszamenni úszni.

Tudom, hogy a nagyvilágban rengeteg példa akad arra, hogy profi úszónők ugyanúgy folytatják a versenyzést miután szültek és anyává váltak, én azonban nem szeretnék közéjük tartozni

- idézi a lap a háromszoros olimpiai bajnokot.

Most azonban gőzerővel a tokiói olimpiára koncentrál, szeretné magából a maximumot kihozni, így minden energiája az edzésre, a felkészülésre megy el.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor