Gyász ült a magyar könnyűzenére Szaxi Maxi halála után

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a mai napon Fekete Gyula, Szaxi Maxi, hosszú küzdelem után úgy döntött, hogy pihenni tér. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket szívvel élni és oroszlánként harcolni!” – írta a család a gyászüzenetében.

Szaxi Maxi a Hungária 1983-as felbomlása után lett a Dolly Roll tagja, ahol ő énekelte a Wind szörny, a Naplemente, a Maria Makaroni című dalokat - idézte fel az Index.

1990-ben önálló kar­rierbe kezdett, mikor megjelentette Rock 'N' Roll Maximix című lemezét. 2006-ban jelentkezett újabb önálló lemezzel, Ami jó, az jó címmel.

1992-ben alapította a Maximusic Kiadót. Énekes-zongorista előadóként bejárta a világot is, szaxis-énekesként pedig hangulatos rock and roll szólóműsorával, valamint a rajta kívül öt másik zenésszel közösen beindított Szaxi Maxi Music Banddel vállalt fellépéseket.

2010 után egy luxushajó zenekarában dolgozott. 2014-ben egy alkalommal hirtelen rosszul lett, és nyaktól lefelé lebénult. Helikopterrel vitték kórházba, ahol életmentő műtétet végeztek rajta, és egy ideig mesterséges kómában is tartották. A Blikk felidézte: azon kívül, hogy lebénult, beszédképtelen lett, sőt az idegi károsodás miatt egy időre a látását is elvesztette, és a veséje is leállt (az egyik szervet ki is kellett venni). Később úgy tűnt, megindul a gyógyulás útján, egy vidéki klinikán is kapott kezeléseket - családja augusztus 21-én tudatta, hogy a legendás zenész több éves küzdelem után végül feladta a harcot.

A Dolly Roll és a Hungária egykori énekese, Flipper Öcsi, vagyis Jeszenszky Béla Tibor 2008-ban hunyt el 46 évesen, a két zenekar gitárosa, Kékes Zoltán, más néven Sziszi pedig 2017-ben, 67 évesen.

Nyitókép: Facebook/Bruno Gyula Fekete