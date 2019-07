Friss hírek a csókakői kutyatámadás áldozatáról

Múlt héten egy megvadult rottweiler támadt a kétéves kislányra Csókakőn. . A kutya gazdája azonnal utánarohant, hogy megfékezze, de az állat őt is megmarta a lábán és a kezén.

A gyermek fején és a mellkasán is megsérült, több műtétre is szükség volt.

Végül hét nap kóma után magához tért a kórházban.

„Megjártuk a poklok poklát a héten, de örömmel mondom, a kicsi Léna elhagyhatta az intenzív osztályt, és kinyitotta a szemét. Hosszú és nehéz út vár még ránk a gyógyulásig, de már legalább elindultunk rajta. Most is itt vagyunk mellette, dajkáljuk, amikor csak tudjuk" – nyilatkozta a Borsnak a lány édesapja. Lénára még így is sok műtét vár.

A kutyát két hétre karanténba helyezték, vélhetően elaltatják. A gazdája elismerte a felelősségét, mindenben együttműködik a hatóságokkal. Gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Nyitókép: Police.hu