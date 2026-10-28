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Pumping gasoline fuel in car.
Nyitókép: Lightspruch/Getty Images

Mohos Kristóf: kedvezőbb lenne most, ha drágulna itthon a dízel

Infostart / InfoRádió

Egyre kevésbé gazdaságos a gázolaj behozatala Magyarországra, ami növeli a hazai ellátás sérülékenységét – mondta az InfoRádiónak Mohos Kristóf. A Portfolio elemzője szerint a számított nagykereskedelmi árrés negatívvá vált, miközben a dízelfogyasztás jelentős részét importból kell fedezni.

„A jelen árkörnyezetben gyakorlatilag nem éri meg vagy importálni Magyarországra az üzemanyagot. És ez azért komoly probléma, mert a benzinből teljesen önellátó Magyarország – amit megtermelünk, azt fogyasztjuk –, viszont dízelből nem egészen ez a helyzet, ugyanis a hazai fogyasztás körülbelül a 30-35 százalékát továbbra is importból fedezzük. De ha a beszerzési árszint az tartósan a hazai értékesítési ár fölött helyezkedik el, akkor gazdaságilag nem igazán éri meg; egyre kevésbé teszi vonzóvá ez a helyzet az importot, és ez

egy szűkös piacon elég gyorsan akár ellátásbiztonsági problémává is alakulhat”

– foglalta össze a folyamatokat az InfoRádióban Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője.

Azt a nyilvánosság nem láthatja, hogy csökken-e már a dízelbehozatal, ugyanis az importstatisztikákat csak a nagykereskedők látják, és ez alapvetően piaci információnak minősül.

A nagy kérdés tehát az, hogy ha esetleg újabb nemzetközi drágulás, vagy esetleg szállítási fennakadások következnének be, azt mennyire tudná kivédeni a hazai termelés és a rendelkezésre álló készlet. Ezzel kapcsolatban az elemző elmondta: elsősorban az úgynevezett importaritási rés bezárása lenne nagyon fontos. Ha például itthon a nagykereskedelmi ár nem emelkedik, miközben valamilyen külső sokkok miatt még tovább emelkedne az egyébként piaci, regionális dízelimport beszerzési ára, akkor még nagyobb lesz az importparitási rés, és még kevésbé fogja megérni a nagykereskedőknek behozni az üzemanyagot. Vagyis a nagykereskedelmi ár emelése lenne jelen helyzetben a legfontosabb – hangsúlyozta.

„Nagyon fontos megérteni a mostani feszült helyzetben azt, hogy

a drágább dízel még mindig jobb, mint ha nincsen dízel.

Tehát a mostani helyzetben mindenféleképpen kedvezőbb lenne a hazai ellátás biztonság szempontjából, hogyha a dízelár lekövetné a piaci folyamatokat. És ez egyébként nem feltétlenül a drágulás irányába mutat, tehát ha például visszaesés lenne az olajárban, vagy forinterősödést látnánk, vagy akár a finomítói jelzések is esnének, akkor az üzemanyagárak is lejjebb tudnának kerülni. De ha csak szigorúan azt nézzük, hogy a régióban hogy áll az üzemanyagár, akkor azért láthatjuk, hogy van tér a további drágulásra. És hogyha tényleg leköveti a hazai ár a piaci folyamatokat, és ez további drágulást jelent, akkor az még mindig kedvezőbb helyzet, mint hogyha a kedvezőtlen piaci folyamatok ellenére is relatíve alacsony szinten maradna a dízelár, mert végül ellátási problémát is szülhetne ez a helyzet” – mondta Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

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