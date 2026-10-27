Kedden sem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára továbbra is az előző napi szinten marad, folytatódik a napok óta tartó árstabilitás.

A nemzetközi olajpiac alakulása továbbra is hatással lehet a hazai üzemanyagárakra, a világpiaci jegyzések változásai azonban nem jelenik meg automatikusan a töltőállomások áraiban – jegyzi meg a fentiekkel kapcsolatban a holtankoljak.hu.

Mindez annak ellenére így van, hogy felgyorsult az olaj áremelkedése péntek délután, amikor 117 dollár fölött jegyezték, ami

tavaly december óta a legmagasabb szint.

Az energiahordozó drágulását a közel-keleti konfliktus eszkalálódásától való félelem táplálja, ami hétfőre enyhült, miután a piacok arra számítottak, hogy sikerül enyhítenie az iráni-amerikai feszültséget annak a szaúdi-török-pakisztáni küldöttségnek, amely az iráni elnökkel tárgyalt aznap Teheránban. Kedden enyhe emelkedés volt tapasztalható az árakban, továbbra is ezen piaci várakozások hatására.

A Portfolio mindezzel kapcsolatban megjegyzi: a már szeptember 17 óta változatlan dízelár azért is érdekes, mert a legfrissebb iparági információik alapján nagyon úgy néz ki, hogy a már eddig is rendkívül feszes magyar dízelpiacon még tovább romlott a helyzet: olyannyira, hogy

a nemzetközi energiapiaci sokkok tompítására alkalmas árréspuffer gyakorlatilag eltűnt szeptemberre.

Mindez úgy történt, hogy a hazai dízelár szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott, miközben a nemzetközi piacon továbbra is rendkívül feszült a helyzet.