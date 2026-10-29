IEA: jövőre is velünk marad a dízelprobléma, és a NATO miatt is lépni kell

Jorgensen a védelmért és űrpolitikáért felelős uniós biztossal, Andrius Kubiliusszal közösen tartott sajtótájékoztatóján figyelmeztetett: „a geopolitikai turbulenciák miatt Európa újabb energiaválsággal néz szembe, hasonlóan a 2022-es helyzethez, amikor Oroszország jogellenesen megtámadta Ukrajnát”.

Rámutatott: a nyersolaj és a kőolajtermékek világpiaci ára jelentősen emelkedett, az üzemanyagköltségek növekedése pedig egyre súlyosabb terhet ró az európai vállalkozásokra és háztartásokra. Hozzátette: ugyanakkor az energiapiacok az elmúlt hónapokban figyelemre méltó ellenálló képességről tettek tanúbizonyságot, amelyben az európai finomítóknak is meghatározó szerepük volt.

Jorgensen kiemelte:

az elmúlt két évtizedben az Európai Unió finomítóinak mintegy 25 százalékát bezárták, ennek következtében az uniós finomítási kapacitás körülbelül 10 százalékkal csökkent,

az ágazatban a tőkekivonás felgyorsult.

„Ellensúlyoznunk kell ezt a tendenciát, és biztosítanunk kell, hogy Európa ma és a jövőben is megfelelő és rugalmas finomítási kapacitásokkal rendelkezzen” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, hogy ez nem csupán gazdasági versenyképességi, hanem biztonságpolitikai kérdés is, mivel az üzemanyagimporttól való túlzott függőség komoly kockázatokat hordoz.

Az energiaügyi biztos szerint a közelgő tél nehéz lesz az európai lakosság és a gazdaság számára egyaránt. Az Európai Bizottság ezért a tagállamokkal és az energiaipari szereplőkkel együttműködve igyekszik enyhíteni az árakra nehezedő azonnali nyomást.

„Végső soron ugyanis csökkentenünk kell az üzemanyagárakat. Ez rövid távon rendkívül fontos a vállalatokra és a polgárokra nehezedő nyomás enyhítése érdekében”

– mondta.

Jelezte: a bizottság az európai finomítókkal folytatott egyeztetés nyomán megvizsgálja a finomítói kibocsátás növelésének lehetőségeit, valamint az iparág által előterjesztett javaslatokat. A tárgyalások technikai szinten folytatódnak, a felek pedig a jövő év elején ismét találkoznak az előrehaladás értékelésére.

Jorgensen arra is felhívta a figyelmet, hogy a dízel és a repülőgép-üzemanyag alapvető a mobilitás, a gazdaság egésze és a védelem szempontjából.

Ezért olyan környezetet kell kialakítani, amely támogatja az elegendő belföldi üzemanyag-termelést Európában, valamint az európai finomítói ágazat hosszú távú életképességét az EU dekarbonizációs folyamata során – tette hozzá.

Elmondása szerint a bizottság az ágazat szereplőivel közösen ütemtervet dolgoz ki a finomítóipar átalakítására, amely egyszerre szolgálja az unió ellátásbiztonsági, gazdasági és éghajlat-politikai célkitűzéseit.

Andrius Kubilius a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az üzemanyag az európai védelmi felkészültség alapvető feltétele, és a hagyományos fosszilis üzemanyagok még hosszú éveken át nélkülözhetetlenek maradnak a katonai műveletekhez.

„Üzemanyag nélkül nem létezhet védelem. Világos az is, hogy a katonai üzemanyag-igényeket hosszú távú perspektívában kell figyelembe venni. Nem csak a békeidőbeli igényeket, hanem egy esetleges háborús válság szükségleteire is figyelni kell” – jelentette ki.

Felhívta a figyelmet, hogy

a NATO haderőmodellje szerint egy katonai válság első tíz napjában a szövetségnek 100 ezer katona mozgatását és ellátását kell biztosítania.

Ez rendkívül jelentős üzemanyag-fogyasztással járna, ezért az Európai Uniónak garantálnia kell a megfelelő termelési és ellátási kapacitásokat. A bizottság ennek érdekében szorosan együttműködik a NATO-val – mondta.

A védelmi biztos négy kiemelt feladatot nevezett meg: az üzemanyag-termelési és finomítói kapacitások fenntartását, az ágazat versenyképességének megőrzését, az üzemanyagok válsághelyzetben történő szállításának biztosítását, valamint a kritikus üzemanyag-infrastruktúra védelmét.

Kubilius külön kitért a hidegháború idején kiépített közép-európai üzemanyagvezeték-rendszer fejlesztésének szükségességére. A biztos hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak egyszerre kell kezelnie a jelenlegi energiaválságot, és biztosítania hosszú távú védelmi felkészültségét.