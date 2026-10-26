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Hankó Balázs fideszes országgyûlési képviselõ, korábbi kulturális és innovációs miniszter a Kecskeméti Járásbíróságon 2026. október 1-jén. Elrendelte Hankó Balázs letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája. Hankó Balázst különösen jelentõs vagyoni hátrányt okozó, bûnszövetségben elkövetett hûtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegû támogatásokkal kapcsolatos büntetõeljárásban.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Hankó Balázs karácsonykor is börtönben maradhat

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A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség február 1-jéig indítványozta Hankó Balázs volt miniszter és társa letartóztatásának meghosszabbítását a Nemzeti Kulturális Alapot érintő korrupciós ügyben.

Az atv.hu-n olvasható, hogy a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a volt miniszter, Hankó Balázs országgyűlési képviselő, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika esetében a kényszerintézkedés fenntartása további három hónappal indokolt.

Bodó Marianna főügyészségi csoportvezető ügyész közölte: a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény megalapozott gyanúja mellett

a szökés, az elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolása és a bűnismétlés veszélye mindkét gyanúsítottnál továbbra is fennáll.

A hatóságok gyanúja szerint az NKA forrásait a korábbi országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére és személyes célokra csoportosították át.

A bírósági iratok szerint az alap vagyonát 1079 esetben használták fel a törvényi céloktól eltérően, amellyel összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A gyanúsítottak jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tartózkodnak, a letartóztatás meghosszabbításáról a kecskeméti bíróság hoz döntést.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Hankó Balázs karácsonykor is börtönben maradhat

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