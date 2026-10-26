Hankó Balázs karácsonykor is börtönben maradhat

Az atv.hu-n olvasható, hogy a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a volt miniszter, Hankó Balázs országgyűlési képviselő, valamint korábbi államtitkára, Varga-Bajusz Veronika esetében a kényszerintézkedés fenntartása további három hónappal indokolt.

Bodó Marianna főügyészségi csoportvezető ügyész közölte: a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény megalapozott gyanúja mellett

a szökés, az elrejtőzés, az eljárás jogellenes befolyásolása és a bűnismétlés veszélye mindkét gyanúsítottnál továbbra is fennáll.

A hatóságok gyanúja szerint az NKA forrásait a korábbi országgyűlési választások kampányköltségeinek fedezésére és személyes célokra csoportosították át.

A bírósági iratok szerint az alap vagyonát 1079 esetben használták fel a törvényi céloktól eltérően, amellyel összesen 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.

A gyanúsítottak jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben tartózkodnak, a letartóztatás meghosszabbításáról a kecskeméti bíróság hoz döntést.