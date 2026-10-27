Indul az új lakáshitelprogram – a nap hírei

Indul az új lakáshitelprogram, az igénylők életkorának felső határát a korábban jelzett 41-ről 45 évre emelik. A 3 százalékos kamat csak az új lakásokra vonatkozik, a használtakra 5 százalékos hitelt kínálnak. Marad a 25 éves maximális futamidő, az 50 milliós felső összeg és az értékhatárok is. Az újépítésű lakások 5 százalékos áfáját megtartják.

Visszahozza a kormány az államilag támogatott lakástakarék-rendszert. A Wekerle+ Lakástakarék programban a havi befizetés 100 ezer forint is lehet. Az első 5 évben a befizetett összeg 10%-át, a második 5 évben 20%-át adja hozzá az állam. A megtakarított összeget lakásvásárlásra, lakásfelújításra és hitel önrészére lehet majd költeni.

A jövő év elején 633 milliárd forintból indul a Wekerle+ energetikai felújítási program, amelyben családi házak, téglaépítésű társasházak és panellakások is részt vehetnek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elmondta, az állami támogatás egyebek mellett hőszigetelésre, nyílászárócserére, árnyékolásra, hatékony split klímákra, részben napelemre is fordítható.

Mentőövet ad a kormány azoknak a babaváró hiteleseknek, akiknél a határidőre nem teljesült a gyermekvállalási feltétel – közölte a miniszterelnök. A pénzügyminiszter a kormányzati sajtótájékoztatón azt mondta: csaknem 25 ezer családnál jelentenek segítséget a méltányosabb törlesztési feltételek.

Nem közeledett a munkavállalók és a munkáltatók álláspontja a jövő évi bérekről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke hangsúlyozta, a munkaadók javaslata továbbra is bruttó 4 százalékos jövő évi béremelés a miniminálbérre és a garantált bérminimumra egyaránt.

Jövőre csaknem 250 milliárd forintot fordítanak a Széchenyi Kártya Programra és az Agrár Széchenyi Kártyára. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint az állami kamattámogatású hitelek beruházásokat és fejlesztéseket segítenek, erősítve a hosszú távú gazdasági növekedést.

Magyarország legkorábban 2032-ben vezetheti be az eurót, ha 2029-ben csatlakozik az euró előszobájának számító ERM II árfolyam-mechanizmushoz – írja a Fitch Ratings. A hitelminősítő szerint a legnagyobb kihívást a költségvetési hiány tartós csökkentése jelenti, mivel Magyarország ellen túlzottdeficit-eljárás van folyamatban.

A GKI Gazdaságkutató felmérése szerint a lakosság 85 százaléka támogatja az egymilliárd forint feletti magánvagyon megadóztatását. A szeptemberi, ezer ember bevonásával készült kutatás mellett 650 vállalkozást is megkérdeztek, amelyek 51 százaléka szerint a vagyonadó nem befolyásolná a működésüket.

Minden magyar egyetemre visszatért az Erasmus+ oktatási csereprogram - közölte az Európai Bizottság szociális ügyekért is felelős alelnöke. Az Erasmus magyarországi közreműködő szervezete, a Tempus Közalapítvány bejelentette: valamennyi esetben aláírták a támogatásokhoz kapcsolódó szerződéseket.

Jövő héten szavaz az Országgyűlés az új legfőbb ügyészről, valamint arról a tiszás javaslatról, hogy már idén munkaszüneti nap legyen december 24-e. Baka András köztársasági elnök Fejes Péter volt Vas megyei főügyészhelyettest jelölte a tisztségre, miután a parlament kétszer is elutasította korábbi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt.

Újabb vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi, és a meglevő testületek mandátumának meghosszabbítását javasolja a Tisza. A kormánypárti képviselőcsoport a felzárkóztatási forrásokkal kapcsolatos visszaélések feltárására alakítana vizsgálóbizottságot.

Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a bíróság Matolcsy Ádám és Stofa György ellen. A gyanúsítottakkal szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárás.

Több mint 3 milliárd forint hasznot mosott tisztára lélegeztetőgépek beszerzésekor egy bűnszervezet, majd 660 millió forint adót kerültek el azok, akik a Covid-járvány idején egészségügyi maszkokat és lélegeztetőgépeket szereztek be állami szervek részére - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen, aki vélhetően Indonéziában tartózkodik, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

100 millió forintos bírsággal feketelistára került az iváncsai akkugyár, és 2 évig nem kaphat támogatást – írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arról számolt be, hogy az SK On Hungary Kft.-t környezetkárosítás, a felszín alatti vizek szennyezése és az engedélyben rögzített előírások megszegése miatt büntették meg.

Az európai antikorrupciós hatóságok hálózatának elnökévé választották Biró Ferenc Pált, az Integritás Hatóság elnökét. A portugáliai Coimbrában tartott ülésen egyhangúlag döntöttek a kinevezéséről, így 2026 és 2028 között tölti be a tisztséget.

Kinevezte a Szerencsejáték Zrt. új vezérigazgatóját a pénzügyminiszter. Sólyom Zoltán számos pénzügyi és biztosító társaságnál szerzett vezetői tapasztalatokat.

A Gondosóra januártól állami szolgáltatásként fog tovább működni. A felhasználóknak és hozzátartozóiknak nincs teendőjük, a szolgáltatás folyamatos - közölte a tudományos és technológiai miniszter.

Átadták az M49-es gyorsforgalmi út első, 28 kilométeres szakaszát az M3-as autópálya és Ökörítófülpös között. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte: a 138 milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően akár 70 százalékkal csökkenhet Mátészalka és a környező települések átmenő forgalma.

Izraelben rendkívül magas részvétel mellett tartották ma az első választást az október 7-i Hamász-támadás óta. A jelenlegi miniszterelnök Benjamin Netanjahu fő kihívója Gadi Eisenkot volt vezérkari főnök. Az előrejelzések szerint kormányváltást hozhat a választás.

Harmincezer főre növelné a Frontex állandó állományát az Európai Bizottság. A tervezet szerint bővítenék a szervezet szerepét az Európai Unióban jogellenesen tartózkodók visszaküldésében, és hatékonyabbá tennék a külső határokon kialakuló válsághelyzetek kezelését.

Telefonon egyeztetett az orosz elnökkel az ukrajnai háborúról, a finn államfő és a norvég miniszterelnök. A finn elnöki hivatal közölte, a megbeszélés őszinte és érdemi volt. A finn kormányfő szerint a békéhez közvetlen tárgyalásokra van szükség. A két északi vezető a múlt héten az ukrán elnökkel és Steve Witkoff amerikai különmegbízottal is egyeztetett Oslóban.

Háborús és emberiesség elleni bűncselekményeket követett el Oroszország Ukrajnában az energetikai infrastruktúra támadásával – állapította meg az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által felhatalmazott független vizsgálóbizottság. Az orosz csapások következtében emberek milliói maradtak áram és fűtés nélkül a téli hidegben.

Széleskörű védelmi együttműködésről állapodott meg Nagy-Britannia és Lengyelország. A megállapodás magában foglalja az újgenerációs légvédelmi rakéták, valamint drónok és drónelhárító rendszerek közös kifejlesztését és gyártását. Emellett közös hadgyakorlatot tartanak a Balti-tengeren.

A világ leggazdagabbjainak nagyobb adóztatását szorgalmazza nagy szén-dioxid-kibocsátásuk miatt az Oxfam. A segélyszervezet elemzése szerint a leggazdagabb 0,1 százalék több kibocsátást okoz, mint a világ népességének legszegényebb 44 százaléka együtt.

Brazíliában elismerte Luiz Inácio Lula da Silva elnök választási győzelmét a konzervatív jelölt pártja. Flávio Bolsanaro ugyanakkor nem ismerte el hivatalosan a vereségét.