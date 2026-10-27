Többféle segítséget is kapnak a babaváró hitelesek – bejelentették a részleteket

Közel 25 ezer olyan házaspár, család van most Magyarországon, akik felvették a babaváró hitelt, ám a várt gyermek végül nem érkezett meg. Szorult helyzetben voltak: november 1-jén lejár a babaváró hitel többször meghosszabbított türelmi ideje, több millió forintos büntetés veszélye fenyegette azokat, akik nem teljesítették a gyermekvállalási feltételt.

Nekik kíván segítséget nyújtani a kormányzat kedvezőbb törlesztési feltételekkel vagy a hitelösszeg egy részének elengedésével – mondta Magyar Péter kormányfővel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel tartott sajtótájékoztatón Kármán András pénzügyminiszter.

Plusz határidőt kapnak a gyermek megszületésére egyes családok, ahol pedig nem lehetett gyermek, méltányosabb feltételeknek kell megfelelni.

Ahol önhibájukon kívül nem született gyerek, és erről orvosi igazolás van, mentesül a család a szerződésben szereplő szankcióktól.

Ha a meddőségi vagy az örökbefogadási rendszerekben történt várakozás miatt kicsúsznak a gyermekvállalási határidőből, akkor az 5 éven túl automatikusan egy év haladékot kapnak a hitelesek, amennyiben már folyamatban van a meddőségi kezelés vagy az örökbefogadási eljárás.

Ha valaki a helyzetében bekövetkezett változás miatt nem tudott gyermeket vállalni (például elvált), 2 évig jogosult (automatikusan) kamatmentes részletfizetésre. Emellett a bankokat arra kérték, hogy a szerződésben lévő büntetőkamat helyett normál jelzálogkamatot számoljanak a fennmaradt hitelösszegre.

Ha rossz anyagi helyzetben lévő családról van szó, ahol az egy főre jutó havi bruttó jövedelem nem éri el a minimálbért (322 800 forint; például egyszülős családnál), akkor elengednek a visszafizetendő kamattámogatásból egymillió forintot, és négy évnyi kamatmentes részletfizetésre jogosult a hiteles.

Fontos tudni, hogy a bankok decemberben küldenek levelet az érintetteknek, akiknek 120 napjuk lesz jelentkezni a tartozáselengedésre és a hosszabb részletfizetésre.