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Nyitókép: ZenitX/Getty Images

Támogatásokat jelentett be Kapitány István

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A jövőben is ott lesz az állam a magyar kis- és középvállalkozások mögött kedvező, kamattámogatott hitelekkel – jelentette be Facebook-oldalán a gazdasági és energetikai miniszter.

A Széchenyi Kártya Program állami kamattámogatással nyújt hitelt a kis- és középvállalkozások likviditási, forgóeszköz- és beruházási igényeire, különösen azoknak, amelyek piaci feltételek mellett nehezebben jutnának banki forráshoz. Az Agrár Széchenyi Kártya konstrukciók pedig a mezőgazdasági vállalkozásoknak nyújtanak célzott finanszírozást.

Ez az egész magyar gazdaság számára kulcskérdés. A mikro-, kis- és középvállalkozások adnak munkát a vállalati szektorban dolgozók kétharmadának, vidéken is. Ráadásul többségük magyar tulajdonú, így a megtermelt jövedelem itthon marad – érvelt a támogatások megtartása mellett Facebook-posztjában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Azt írta, hogy a két program tovább folytatódik, rájuk együttesen közel 250 milliárd forintot fordítanak. „Célzottan és fenntarthatóan, hogy az adófizetők pénze valóban oda jusson, ahol a legnagyobb szükség van rá: a fejlődni akaró magyar vállalkozásokhoz” – ígérte.

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