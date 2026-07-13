Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei

Vitézy Dávid kiemelte: az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első készenléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette: Budapesten, a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az osztrák vasúttársaság hasonló rendszert működtet.

Közölte: országos készenléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.

A vasúti közlekedésben gyakoriak az üzemzavarok az elmúlt évek rombolása, az elöregedett járműpark és az elmaradt pályaberuházások miatt. Ilyen helyzetben sokszor összeomlott az operatív utastájékoztatás az elmúlt években – tudatta, hozzátéve, hogy a kelenföldi mozdonytűz idején személyesen is megtapasztalta: nem mentek flottul a dolgok.

Rendszeresek voltak azok a jelenetek, amikor utasok százai álltak egy-egy állomáson mindenféle információ nélkül. Hosszú munka lesz megváltoztatni az elmúlt évek rossz reflexeit - fejtette ki.

A MÁV-nál alig két hónap alatt visszavonták az előző időszak titkolózást szolgáló elhibázott összes intézkedését, most pedig már apró, de fontos lépésekkel előre is tudnak lépni. Ennek része az új utastájékoztatási készenléti járművek szolgálatba állítása – fogalmazott Vitézy Dávid.