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Komló, 2026. április 25.Vitézy Dávid, a Tisza-kormány leendõ közlekedési és beruházási minisztere nyilatkozik újságíróknak a komlói vasútállomáson 2026. április 25-én. Vitézy Dávid kijelentette, hogy véget ér a vasútrombolás korszaka, mostantól a vasútfejlesztés idõszaka következik Magyarországon. A leendõ miniszter civilekkel együtt különvonattal utazott Dombóvárról a mecseki városba a két település közötti, 2023 nyarán bezárt vasútvonallal kapcsolatos emlékmenet keretében.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei

Infostart / MTI

Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

Vitézy Dávid kiemelte: az elmúlt napokban kezdték meg működésüket az első készenléti járművek, feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette: Budapesten, a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az osztrák vasúttársaság hasonló rendszert működtet.

Közölte: országos készenléti flotta kiépítését kezdik meg, hogy sokkal gördülékenyebb legyen a pótlóbuszok szervezése, a zavarokkal érintett állomásokon az utasok tájékoztatása.

A vasúti közlekedésben gyakoriak az üzemzavarok az elmúlt évek rombolása, az elöregedett járműpark és az elmaradt pályaberuházások miatt. Ilyen helyzetben sokszor összeomlott az operatív utastájékoztatás az elmúlt években – tudatta, hozzátéve, hogy a kelenföldi mozdonytűz idején személyesen is megtapasztalta: nem mentek flottul a dolgok.

Rendszeresek voltak azok a jelenetek, amikor utasok százai álltak egy-egy állomáson mindenféle információ nélkül. Hosszú munka lesz megváltoztatni az elmúlt évek rossz reflexeit - fejtette ki.

A MÁV-nál alig két hónap alatt visszavonták az előző időszak titkolózást szolgáló elhibázott összes intézkedését, most pedig már apró, de fontos lépésekkel előre is tudnak lépni. Ennek része az új utastájékoztatási készenléti járművek szolgálatba állítása – fogalmazott Vitézy Dávid.

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Kezdőlap    Belföld    Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei

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