ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.83
usd:
310.78
bux:
139790.13
2026. június 27. szombat László
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Dóm tér a délalföldi városban, középen a Fogadalmi templom. A tér a két világháború közötti időszak kiemelkedő építészeti alkotása. Központi épülete az 1879-es szegedi árvíz és újjáépítés emlékére emelt, 1930-ban felszentelt templom. A teret körbe határoló árkádok alatt a Nemzeti Emlékcsarnokban (Nemzeti Panteon) a magyar történelem, tudomány és kultúra kiemelkedő alakjainak emlékművei, szobrai találhatóak. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTI/Faludi Imre

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Infostart

A szombathelyi katolikus püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt kéri, minden templomot nyissanak meg a kánikulában, hadd lehessen a templom menedékhely ebből a szempontból is.

„Nyissuk meg templomainkat a hőség idején!” – javasolja Székely János katolikus megyéspüspök, az MKPK elnöke a Facebookon.

Terjedelmes posztjában azt írja, a nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, különösen az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét.

„Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani, forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Erre különösen is alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek.”

Azt javasolja, legyenek ezek olyan helyek,

  • ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;
  • ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;
  • ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.

„Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – zárul a püspök nyílt levele.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

katolikus

hőség

vallás

templom

mkpk

székely jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál

Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál
Hegedűs Zsolt szerint a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget.
 

A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

Mutatunk pár házi praktikát, amivel klíma nélkül is átvészelhető a forróság

38 fok fölött az Alpokban is

A tomboló forróság eléri Magyarországot

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Támad a hőkupola: most megdől az abszolút melegrekord is? Gaál Áron, Inforádió, Aréna
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.29. hétfő, 18:00
Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Egy város, 24 érdek: így bénítja meg Budapestet a kétszintű önkormányzatiság

Ha ma Budapesten tönkremegy egy pad vagy kátyús lesz egy út, a városlakó gyakran nem tudja, kihez kell fordulnia. A probléma ott kezdődik, hogy ezt sok esetben még maguk az üzemeltetők sem tudják egyértelműen megmondani. A fővárosban ugyanis kétszintű önkormányzati rendszer működik, amelyben a fővárosi és kerületi feladatok határai sok esetben elmosódnak. Fenntartói szürke zónák, torz felelősségi viszonyok és átfedő hatáskörök nehezítik az üzemeltetést, az átfogó fejlesztéseket pedig a széttagolt döntéshozatali rendszer lassítja. A végeredmény egy olyan intézményi struktúra, amely sokszor még a szereplők számára sem egyértelmű, és egyre nehezebben teszi kormányozhatóvá Budapestet. A Budapest előtt álló rendszerszintű intézményi, gazdasági, infrastrukturális és ingatlanfejlesztési kihívásokat, valamint a lehetséges kitörési pontokat bemutató cikksorozatom ezen cikkében a főváros és a kerületek viszonyát, vagyis a kétszintű önkormányzatiság máig rendezetlen szerkezetét vizsgálom meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot

Svájcban él az RTL egykori sztárja: őszintén vallott arról, miért kellett elhagynia Magyarországot

Bár a várandósság ténye már külföldön derült ki, a szülésre hazatért, mert ragaszkodott a saját magyar orvosához.

BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan president says she has faith rescuers will find survivors of deadly earthquakes

Venezuelan president says she has faith rescuers will find survivors of deadly earthquakes

At least 920 people have been killed in the quakes. The UN's aid chief says today is "crucial" for teams searching through the rubble.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 27. 11:55
Feloldhatják a Budapest-Belgrád projekt titkosítását, Kína bólintására vár a kormány
2026. június 27. 10:48
Egészségügyi miniszter: aki most szabadtéri rendezvényre megy, jól gondolja meg, mit csinál
×
×