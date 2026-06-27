A templom hűvöse – Megtette kánikulai javaslatát Székely János MKPK-elnök

„Nyissuk meg templomainkat a hőség idején!” – javasolja Székely János katolikus megyéspüspök, az MKPK elnöke a Facebookon.

Terjedelmes posztjában azt írja, a nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyezteti, különösen az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokét.

„Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani, forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg templomaik ajtaját, hogy azok menedékhellyé válhassanak. Erre különösen is alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek.”

Azt javasolja, legyenek ezek olyan helyek,

ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet;

ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket;

ahol a keresztény szeretet tettekben mutatkozik meg.

„Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását” – zárul a püspök nyílt levele.