Lakatos Márk megszólalt abban a szexügyben, amely róla szól, alaptalan vádakról beszél

"Az elmúlt napokban olyan súlyos és alaptalan vádak célpontjává váltam, amelyek teljesen ellentétesek mindazzal amit képviselek. A leghatározottabban visszautasítom ezeket az állításokat. Mivel állítólag büntetőeljárási indult az ügyben ismeretlen tettes ellen,

a hatóság kérdéseire készséggel válaszolok, velük teljes mértékben együttműködök”

- írja közösségi oldalán Lakatos Márk médiaszemélyiség.

Az ügyről az Infostarton is írtunk. Lényege, hogy már rendőrségi eljárás is zajlik egy feljelentés nyomán. Egy férfi arról beszélt a közösségi médiában, hogy évekkel ezelőtt, intézetis fiúként, amikor találkozott a közismert férfival, akkor előtte drogot is kapott, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie, amit nem akart.

A telex.hu idézi Lakatos Márkot, aki az Instagram-oldalán most azt írja: „A közösségi médiában valamint egyes sajtóorgánumokban megjelent rágalmazásokat a leghatározottabban visszautasítom. Hálás vagyok azoknak akik ebben a nehéz időszakban mellettem állnak, és bíznak bennem, hiszem, hogy az igazság mindenki számára nyilvánvalóvá válik.”

A médiaszemélyiség ahhoz is ragaszkodott, hogy szöveget csak egyben lehet közölni, ezért mi is linkeljük az Instagram-oldalát.